Теория превосходства. Одной из главных проблем современного футбола по-прежнему остается расизм

Несмотря на эволюцию футбольного мира в последние десятилетия, проблема расизма так никуда и не делась. В большинстве случаев в неприемлемом поведении обвиняются болельщики. Но в последнее время, все чаще наказанию подвергается руководство клубов. Еженедельник «Футбол» вспоминает три случая, когда лишнее слово стоило функционерам их должностей.

Клеменс Теннис и «Шальке-04»

«Если инвестировать в энергетику в Африке, африканцы остановятся и перестанут вырубать деревья, и прекратят делать детей в темноте». Спустя некоторое время президент «гельзенкирхенцев» Клеменс Теннис и сам понял, что сказал явно лишнее на одном предпринимательском форуме, проходящем в Германии. Так, обычный вопрос поднятия налогов в сфере защиты окружающей среды оказался довольно острой темой, повлиявшей на дальнейшую судьбу Тенниса в «Шальке».

Через пару дней в адрес почетного советника и главы попечительского совета «горняков» последовали закономерные обвинения в расизме со стороны местных СМИ. Глава клуба поспешил принести извинения и заверил, что придерживается общих с клубом ценностей.

На официальном сайте «Шальке» также выступили с защитой Клеменса. «После нескольких заседаний мы пришли к выводу, что обвинения в расизме были необоснованными». Однако, сам президент для сохранения репутации принял решение покинуть свою должность. Клеменс Теннис заявил, что уходит с поста на три месяца, а затем вернется к клубным обязанностям.

На этом история не закончилась. Высказывание почетного советника чуть не затмили собой последовавшие слова бывшего игрока «кобальтовых» Ханса Сарпея. Экс-футболист нашел в речи об африканцах связь с российским президентом. «Его картина мира напоминает мировоззрение колонизаторов. Это видение охотника, который выставляет чучела слонят как трофеи, использует дешевую рабочую силу и старается угодить Путину. Этот человек отстал от времени. И он становится бременем для «Шальке», — заявил он.

Сарпей неслучайно затронул эту тему. Дело в том, что «Газпром» давно сотрудничает с немецким клубом и является одним из главных спонсоров команды. А Владимир Путин, по словам Тенниса, однажды даже пригласил «горняков» на официальную встречу в Кремле

Тогда в Германии последовали обвинения в адрес Клеменса в манипулировании интересами команды, а также проводились протесты со стороны болельщиков против визита в Москву. С тех пор фанаты припоминают этот эпизод клубному президенту. А вкупе с последними словами Клеменса, его отстранение от должности поклонники «гельзенкирхенцев» восприняли, как должное.

Марк Сэмпсон и женская сборная Англии

Весной 2016 года одна из главных звезд в истории женской сборной Англии Эни Алуко написала в национальную федерацию жалобу на тренерский штаб. В том письме нападающая «Челси» выдвинула обвинения в адрес главного тренера национальной команды Марка Сэмпсона в дискриминации и травле «определенных» игроков. С того момента темнокожая футболистка не сыграла ни одного матча за сборную трех львов. В августе следующего года Эни повторно выразила жалобу. На этот раз дело дошло до английского парламента.

По словам футболистки, главный тренер сборной на протяжении двух лет регулярно подвергал травле темнокожих игроков на тренировках, общекомандных встречах и в личном общении. Помимо этого, несколько футболисток перестали вызываться в сборную, несмотря на успешные выступления за клубы.

Спустя шесть недель разбирательств Марк Сэмсон был уволен за «убедительные доказательства неуместного и неприемлемого поведения». Как оказалось, жалоба Алуко не была единственной в карьере Сэмпсона.

36-летний специалист обладал не самым приятным характером: где-то мог накричать на футболисток, а местами и вовсе переходил на психологическое воздействие на команду. В 2014 году, будучи главным тренером «Бристоль Сити», в его адрес уже приходила жалоба на некорректное отношение с игроками. На этот эпизод и наткнулась дисциплинарная комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Это самая неудобная и сложная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался», – заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн на экстренной пресс-конференции. «После прочтения расследования мы были всерьез обеспокоены содержанием доклада. Никаких законов нарушено не было, но мы полагаем, что вопросы поведения, описанные в докладе, являются проблемой. Марк переступил профессиональные границы между игроком и тренером».

В рамках расследования Сэмпсона трижды оправдывали. Однако, скандал на расовой почве оставил комиссию без выбора. «Неудобного» тренера вынужденно отстранили от должности, чего так добивалась Эни Алуко.

Мойзе Кин и «Кальяри»

Весной в Италии разгорелся скандал с участием форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. В матче 30-го тура Серии А против «Кальяри» молодой нападающий забил второй гол и принес победу «бьянконери» со счетом 2:0. После флангового прострела Бентанкура Кин откликнулся на передачу и эффектно переправил мяч в ворота. Все это происходило в нескольких метрах от трибуны ультрас «сардинийцев», и те незамедлительно отреагировали на празднование гола молодого форварда итальянской сборной.

Как только Мойзе встал в демонстративную стойку и замер, глядя в глаза тысячам поклонников «островитян», на секунду стадион «Сан-Элия» погрузился в тишину. А затем многочисленные нелицеприятные возгласы один за другим начали сыпаться на голову темнокожего нападающего.

«Уханья» болельщиков показали, что эмоциональной и страстной Италии по-прежнему не хватает терпимости в отношении некоторых игроков. А сам Мойзе гордо смотрел в глаза фанатской трибуне, демонстрируя свою невозмутимость.

После игры Кина уводили от разбушевавшихся болельщиков партнеры по команде – Леонардо Бонуччи и Блез Матюиди. Француз, защищая молодого игрока, получил в свой адрес несколько нелицеприятных выкриков. «Я не хочу растить своих детей в таком мире. Мы не можем это игнорировать, мы должны бороться. Нельзя больше слушать эти уханья, нельзя бояться. Считаю, рефери повел себя неправильно, он должен был остановить матч», — сказал после игры Блез.

Однако, именно неоднозначная реакция на эпизод со стороны Бонуччи вызвала резкую реакцию в адрес ветерана «старой синьоры». Футболист отметил, что в неприятном инциденте виноваты обе стороны, частично снимая вину за произошедшее с ультрас «Кальяри». «Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать». После таких слов уже сам Леонардо стал мишенью для критики.

Бывший футболист сборной Франции и «Юве» Лилиан Тюрам жестко ответил на слова Бонуччи. «Он озвучил то, что думают многие люди: «Чернокожие заслуживают того, что с ними происходит». Он заявил, что в случившемся 50 процентов вины Кина, а 50 процентов — болельщиков. Если задуматься, то одноклубник Кина говорит, что тот заслуживает расистские выкрики в свой адрес, а болельщики могут продолжать это делать! Бонуччи нужно задать правильный вопрос, вот он: «Что сделал Кин, чтобы заслужить расистские оскорбления в свой адрес? Чтобы заслужить так много ненависти?».

Также Кина поддержали действующий и бывший хавбеки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Яя Туре. На фоне скандала в прессе появились слухи о возможном уходе из команды Леонардо Бонуччи, в частности, в мадридский «Реал». Однако, ветеран остался в команде и публично извинился за свой поступок.

«Спустя 24 часа я хочу уточнить свои чувства. Вчера у меня брали интервью в самом конце матча, и мои слова были явно неправильно поняты. Вероятно, потому что я был слишком поспешен в выражении своих мыслей. Часов и лет не хватит, чтобы говорить на эту тему. Я решительно осуждаю все формы расизма и дискриминации», — написал тогда Бонуччи в инстаграме.

Вот только сам Мойзе Кин в итоге принял решение переехать из Турина. Главный пострадавший перебрался в Англию в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро. Уже с этого сезона молодой нападающий будет выступать в составе «Эвертона».

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов