«Барселона» объявит о переходе Антуана Гризманна на этой неделе

Нападающий Антуан Гризманн близок к тому, чтобы перебраться в «Барселону». Переход может произойти в ближайшее время.

Сообщается, «сине-гранатовым» осталось решить несколько финальных вопросов, чтобы завершить сделку. После чего они объявят о переходе француза в команду. Утверждается, что заявление будет сделано на этой неделе.

Ранее появилась информация, что сумма отступных за форварда снизилась с 200 до 120 млн евро.

Напомним, в этом году Гризманн покинул мадридский «Атлетико», в который перешел в 2014 году. В завершившемся сезоне Примеры он провел 37 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN