«МЮ» продлил контракт с Маркусом Рэшфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд определился со своим будущим. Он намерен остаться в английской команде.

Форвард продлил контракт с «красными дьяволами» на четыре года. Теперь соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. Кроме того его можно будет продлить на еще один год.

Ранее появилась информация, что контракт предполагает и новую зарплату у футболиста. Сообщалось, что она составит 300 тыс. фунтов в неделю. Столько же получает полузащитник Поль Погба.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ Рэшфорд провел 33 матча, забил 10 мячей и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»