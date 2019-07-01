Хвича Кварацхелия покинул «Локомотив»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 28 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 4:0. Москва. «РЖД Арена». 10 мая 2019 г.

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия покинул команду. В следующем сезоне он не будет выступать в чемпионате России.

Причиной ухода стало истечение арендного соглашения грузинского футболиста.

«Локомотив» благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Напомним, Кварацхелия был арендован московским клубом в 2019 году. В прошедшем сезоне РПЛ он провел семь матчей и забил один мяч.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»

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