Хвича Кварацхелия покинул «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия покинул команду. В следующем сезоне он не будет выступать в чемпионате России.

Причиной ухода стало истечение арендного соглашения грузинского футболиста.

«Локомотив» благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Напомним, Кварацхелия был арендован московским клубом в 2019 году. В прошедшем сезоне РПЛ он провел семь матчей и забил один мяч.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»