Эдинсон Кавани близок к переходу в «Интер Майами»

32-летний нападающий «ПСЖ» может продолжить карьеру в чемпионате США. Уругвайский форвард может перейти в «Интер Майами».

Сообщается, что футболист уже согласовал с будущим клубом МЛС трехлетний контракт. Кавани сможет перебраться в «Интер Майами» бесплатно следующим летом.

«Интер Майами» начнет выступление в МЛС с 2020 года. Командой владеет бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм.

Напомним, действующее соглашение Эдинсона с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона. Таким образом, перед переходом в «Интер Майами» он будет считаться свободным агентом.

В прошедшем сезоне уругваец провел 21 матч в чемпионате Франции. В его активе 18 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры