«Наполи» завершает переход Ирвинга Лосано из ПСВ

Мексиканский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На следующей неделе хавбек должен пройти медосмотр для «Наполи».

Сообщается, что во вторник 24-летний футболист прибудет в Рим. А уже на следующий день пройдет медицинское обследование в клинике Villa Stuart.

Если осмотр игрока окажется успешным, неаполитанцы заплатят за Лосано 42 миллиона евро. С самим футболистом будет подписан долгосрочный контракт сроком на 5 лет. Хавбек будет зарабатывать в Неаполе 4 миллиона евро ежегодно без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Лосано провел 30 матчей в чемпионате Голландии. На его счету 17 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио