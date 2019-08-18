«Наполи» завершает переход Ирвинга Лосано из ПСВ

Автор: Анатолий Акулов 0

Ирвинг Лосано

Мексиканский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На следующей неделе хавбек должен пройти медосмотр для «Наполи».

Сообщается, что во вторник 24-летний футболист прибудет в Рим. А уже на следующий день пройдет медицинское обследование в клинике Villa Stuart.

Если осмотр игрока окажется успешным, неаполитанцы заплатят за Лосано 42 миллиона евро. С самим футболистом будет подписан долгосрочный контракт сроком на 5 лет. Хавбек будет зарабатывать в Неаполе 4 миллиона евро ежегодно без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Лосано провел 30 матчей в чемпионате Голландии. На его счету 17 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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