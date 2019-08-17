Садио Мане вышел на первое место в АПЛ по количеству голов в 2019 году

Сенегальский хавбек «Ливерпуля» установил важное достижение. 27-летний полузащитник стал самым результативным игроком АПЛ в этом году.

В Англии стартовал 2-й тур Премьер-лиги. В одном из матчей дня «Саутгемптон» дома принимает «Ливерпуль».

Счет в этой встрече в концовке первого тайма открыл полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Для 27-летнего футболиста это уже 15-й гол в 2019 году. Таким образом, он вышел на первое место по забитым мячам в текущем году среди всех игроков АПЛ. При этом Мане все свои голы провел с игры.

В прошедшем сезоне Мане провел 36 матчей в чемпионате Англии. В его активе 22 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Squawka