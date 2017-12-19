Дженнаро Гаттузо хотел уйти в отставку после матча с «Вероной»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо хотел уволиться после матча Серии А с «Вероной». Однако специалиста от этой затеи отговорили руководители клуба.

39-летний специалист был взбешен поведением игроков во время игры и их реакцией на разгром от клуба, борющегося за выживание. Гаттузо отправился в центральный офис «Милана», но руководство клуба убедило его остаться в команде и вместе обсудить сложившуюся ситуацию.

«Мы показали неплохой футбол, но сбились с пути при первых же трудностях. Мне стыдно. Нужно смотреть вперед. Проще всего было бы сказать, что проблемы за пределами поля повлияли на нас, но игроки получают зарплату вовремя, руководство клуба всегда с нами, и нет никаких проблем в раздевалке. Нужно понять, почему мы не реагируем, когда игра у нас начинает барахлить, а если и реагируем, то делаем это как-то хаотично. Мне это не нравится», – сказал Гаттузо после матча.

Напомним, что итальянец возглавил «Милан» в конце ноября. Под его руководством «россонери» провели пять матчей во всех турнирах, отметившись двумя победами, один раз сыграв ничью и потерпев два поражения. После 17-ти туров «Милан» занимает 8-е место в Серии А, набрав 24 очка.

Источник: Mediaset

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1