Стреляющий на свадьбе Кокорин, Слуцкий или Карпин могут возглавить клуб РФПЛ, российским футболистом интересуются в Европе. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Александр Кокорин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 декабря.

1. Александр Кокорин пострелял из пистолета и станцевал лезгинку на свадьбе друга.

Нападающий «Зенита» с размахом отдыхал в Северной Осетии.

2. Игорь Шалимов: «Мой прогноз – Смолов уйдет».

Главный тренер «Краснодара» предсказывает скорый отъезд Федора Смолова в АПЛ.

3. Микель Артета может возглавить «Арсенал».

Руководство лондонцев под впечатлением от работы испанца в «МанСити».

4. «Ростов» определился с тремя претендентами на пост главного тренера. 

В числе кандидатов Леонид Слуцкий, Рашид Рахимов и Валерий Карпин.

5. Нападающий «Тосно» Евгений Марков может переехать в Европу.

Форвардом интересуется португальская «Брага».

6. Лионель Месси повторил антирекорд «Барселоны».

Аргентинец не очень уверенно пробивает пенальти.

7. Генрих Мхитарян может переехать в Серию А.

Отвергнутый Жозе Моуринью футболист согласен на переход в «Интер».

8. Хавьер Маскерано продолжит карьеру в Китае.

«Барса» согласилась продать аргентинца в «Хэбэй Чайна Форчун».

Фото: Global Look Press

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