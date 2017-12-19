Стреляющий на свадьбе Кокорин, Слуцкий или Карпин могут возглавить клуб РФПЛ, российским футболистом интересуются в Европе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 декабря.
1. Александр Кокорин пострелял из пистолета и станцевал лезгинку на свадьбе друга.
Нападающий «Зенита» с размахом отдыхал в Северной Осетии.
2. Игорь Шалимов: «Мой прогноз – Смолов уйдет».
Главный тренер «Краснодара» предсказывает скорый отъезд Федора Смолова в АПЛ.
3. Микель Артета может возглавить «Арсенал».
Руководство лондонцев под впечатлением от работы испанца в «МанСити».
4. «Ростов» определился с тремя претендентами на пост главного тренера.
В числе кандидатов Леонид Слуцкий, Рашид Рахимов и Валерий Карпин.
5. Нападающий «Тосно» Евгений Марков может переехать в Европу.
Форвардом интересуется португальская «Брага».
6. Лионель Месси повторил антирекорд «Барселоны».
Аргентинец не очень уверенно пробивает пенальти.
7. Генрих Мхитарян может переехать в Серию А.
Отвергнутый Жозе Моуринью футболист согласен на переход в «Интер».
8. Хавьер Маскерано продолжит карьеру в Китае.
«Барса» согласилась продать аргентинца в «Хэбэй Чайна Форчун».
Фото: Global Look Press