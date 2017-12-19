«Арарат» может покинуть ПФЛ и перебраться в Армению

Учредители «Арарата» задумались о выходе из состава участников ПФЛ. Столичный клуб может заявиться в чемпионат Армении.
Руководители клуба пришли к выводу, что в российском чемпионате достижение высоких целей связано со слишком большими денежными расходами. Правда, окончательное решение пока не принято.
Ранее клуб расстался с рядом известных игроков: Маратом Измайловым, Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Игорем Лебеденко.
«Арарат» лидирует в группе «Центр» ПФЛ, опережая идущую на втором месте «Рязань» на 13 очков.
Источник: «Матч ТВ»
Фото: Сергей Дроняев