Лионель Месси повторил антирекорд «Барселоны»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (4:0). Это третий промах аргентинца с 11-метровой отметки в этом году.

Месси стал вторым за последние 12 лет игроком каталонского клуба, не забившим три пенальти в календарном году. В 2005-м подобное случилось с камерунцем Самюэлем Это’О.

В матче с «Депортиво» на счету Месси две голевые передачи, и он продолжает лидировать в Ла Лиге по системе «гол+пас» – 21 (14+7).

Источник: Gracenote
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду-и-Месси

Лионель Месси: «Не знаю, могли бы мы в будущем стать друзьями с Роналду»

Лионель Месси

Новый контракт Месси с «Барселоной», «Манчестер Сити» меняет технического спонсора. Главные новости дня

Месси

Вандалы повторно разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 