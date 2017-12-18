Лионель Месси повторил антирекорд «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (4:0). Это третий промах аргентинца с 11-метровой отметки в этом году.

Месси стал вторым за последние 12 лет игроком каталонского клуба, не забившим три пенальти в календарном году. В 2005-м подобное случилось с камерунцем Самюэлем Это’О.

В матче с «Депортиво» на счету Месси две голевые передачи, и он продолжает лидировать в Ла Лиге по системе «гол+пас» – 21 (14+7).

Источник: Gracenote

Фото: Global Look Press

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