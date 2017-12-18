Нобель Арустамян: «Себастьян Дриусси на карандаше у «ПСЖ»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси интересуются во Франции. Аргентинец находится на карандаше у лидера Лиги 1 «ПСЖ».

«Некоторое разочарование связано с действиями Дриусси. Он был одним из самых дорогих аргентинцев, которые переходили в «Зенит». Я недавно общался с Марсело Симоняном, аргентинским агентом, и он говорил о том, что Дриусси на карандаше у «ПСЖ» и что это футболист, который действительно один из самых талантливых в своем поколении.

Если учесть, что в Италии говорят о том, что могут Себастьяна привлечь в свою сборную, потому что у Дриусси есть итальянские корни, то, значит, действительно что-то в нем есть», – сказал Арустамян.

В 17 матчах этого сезона в РФПЛ Дриусси забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: «Спорт уик-энд»

Фото: Global Look Press

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