Игорь Шалимов: «Краснодар» играет в позиционную атаку – как «Барселона» и «МанСити»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал об игровом стиле команды. Специалист сравнил игру «быков» с лидерами Ла Лиги и АПЛ.

– Вы не считаете, что команда становится заложником своего понта: если побеждать, то только красиво, а проигрывать – так с треском?

– Я играл в «Спартаке», с Галицким видение футбола у нас совпадает. Если можно красиво – надо красиво. Чтобы нравилось публике, и стадион был полон.

– Какова система игры «Краснодара» – какой стиль: барселонский, спартаковский?

– Спартаковского футбола больше нет – команда играет иначе: переходят быстро в атаку и убивают там соперника. «Спартак» нацелен на то, чтобы быстро уйти в атаку и убить.

Мы играем в позиционную атаку – раскачать с фланга на фланг и воткнуть. В этом году несколько голов забили вообще в пустые ворота. В такой футбол играем мы, «Барселона» и «МанСити». Мы играем в короткий-средний пас – это сложно ставить тренеру, но интересно смотреть публике, – сказал Шалимов.

Напомним, что в этом сезоне «Краснодар» занимает 4-е место в РФПЛ. После 20 матчей на счету команды Шалимова 36 набранных баллов и 9-очковое отставание от лидирующего «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Игорь Шалимов: «Поблагодарю настоящих болельщиков, их поддержка помогла нам»

«Краснодар» извинился перед болельщиками за инцидент с глушилкой

Федор Смолов

Игорь Шалимов: «Мой прогноз – Смолов уйдет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 