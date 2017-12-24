«Интер» хочет арендовать Генриха Мхитаряна

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Генрих Мхитарян

«Интер» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника Генриха Мхитаряна. Миланцы намерены арендовать 28-летнего армянина во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «МЮ» потребует за Мхитаряна 40 млн евро. При этом «Интер» из-за проблем с финансовым фэйр-плей сможет купить игрока по окончании сезона только после того, как продаст кого-то из футболистов.

В этом сезоне Мхитарян провел 13 матчей в АПЛ, отметившись одним голом и пятью ассистами.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Фото: Global Look Press

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