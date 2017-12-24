Криштиану Роналду в Класико сделал меньше успешных обводок, чем Лионель Месси

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто в матче чемпионата Испании против «Реала» (3:0) стал лидером по успешным обводкам (7). Вторым по этому показателю оказался нападающий каталонцев Лионель Месси (6), третьим – полузащитник «Барсы» Иван Ракитич (5).

Из игроков «Реала» больше всех успешных обводок на счету хавбека Луки Модрича (4). Криштиану Роналду всего один раз удачно применил дриблинг.

Напомним, «Реал» на своем поле крупно проиграл «Барселоне» со счетом 0:3. Голами отметились Луис Суарес, Лионель Месси и Алейкс Видаль. Каталонцы сохранили первую строчку и оторвались от мадридского «Атлетико» на 9 очков. Команда Зинедина Зидана идут на четвертой строчке с 31 баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: InStat

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