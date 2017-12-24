«Саутгемптон» согласен продать Вирджила ван Дейка в январе

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Виргил ван Дейк

«Саутгемптон» готов отпустить защитника Вирджила ван Дейка в другой клуб во время зимнего трансферного окна. За трансфер голландца придется выложить 70 млн фунтов.

26-летний голландец не попал в заявку на матч АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:1). Ранее ван Дейк остался в запасе на игру с «Челси» (0:1). Главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино объяснил отсутствие защитника ротацией.

Минувшим летом «Саутгемптон» отказался продать ван Дейка «Ливерпулю», но теперь согласен расстаться с ним за 70 миллионов фунтов. Кроме мерсисайдцев на игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне ван Дейк 12 раз выходил на поле в матчах АПЛ.

Источник: Independent
Фото: Global Look Press

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