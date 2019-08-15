Стивен Н’зонзи перешел в «Галатасарай» на правах аренды

Французский хавбек перебрался на правах аренды в чемпионат Турции. С этого сезона футболист будет выступать за «Галатасарай».

Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи перешел в «Галатасарай». 30-летний футболист объявил об этом в своем инстаграме.

Напомним, ранее турецкий клуб подтвердил факт переговоров с римлянами по Н’зонзи. Тогда речь шла об аренде по схеме «1+1» с дальнейшем правом выкупа.

В прошедшем сезоне хавбек сборной Франции провел 30 матчей в чемпионате Италии. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Стивена Н’зонзи