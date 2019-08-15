Даниэл Старридж близок к переходу в «Трабзонспор»

29-летний экс-нападающий «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции. Английский форвард может перейти в «Трабзонспор».

Бывший форвард «красных» Дэниэл Старридж может перебраться в чемпионат Турции. Сейчас англичанин находится в статусе свободного агента.

Таким образом, «Трабзонспору» нападающий может достаться бесплатно. Клуб из Трабзона предлагает Старриджу двухлетний контракт с опцией продления на один сезон. Зарплата футболиста составит порядка 3 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Даниэл провел 18 матчей в чемпионате Англии. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com