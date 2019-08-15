«Ди Си Юнайтед» намерен приобрести Месута Озила

Автор: Анатолий Акулов 0

Немецкий хавбек может продолжить карьеру в чемпионате США. В 30-летнем полузащитнике заинтересован «Ди Си Юнайтед».

Американский клуб по-прежнему рассчитывает приобрести полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Дело в том, что через два года футболист может стать свободным агентом.

Таким образом, команда МЛС сделает попытку сбить ценник на игрока. В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями «Ди Си Юнайтед». Речь шла о возможном переходе игрока в январе 2020 года.

В прошедшем сезоне Месут провел 24 матча в чемпионате Англии. В его активе 5 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Washington Post

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