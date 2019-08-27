«Милан» близок к приобретению Анхеля Корреа

Полузащитник «Атлетико» может перебраться в чемпионат Италии. «Милан» хочет осуществить сделку в ближайшее время.

Сообщается, что cтороны близки к согласованию трансфера за 35+5 миллиона евро. «Матрасники» также сохранят 30% от дальнейшей перепродажи Корреа.

При этом, «россонери» должны продать футболиста дороже, чем за 35 миллионов. Мадридский клуб намерен потратить деньги на покупку форварда «Валенсии» Родриго.

В прошлом сезоне 24-летний Корреа провел 36 матчей в чемпионате Испании. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport