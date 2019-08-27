Адиль Рами перешел в «Фенербахче»

Французский защитник продолжит карьеру в чемпионате Турции. 33-летний футболист официально перешел в «Фенербахче».

Игрок заключил контракт с «Фенербахче» на один сезон. Также в соглашении прописана опция возможной пролонгации еще на один год.

Напомним, ранее «Марсель» расторг контракт с футболистом. Рами не согласовал с руководством команды вопрос участия в телевизионном шоу «Форт Боярд».

A D I L R A M I. 📢 👉 https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2019

В прошедшем сезоне Рами провел 16 матчей в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Twitter

Источник: официальный сайт «Фенербахче»