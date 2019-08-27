Алексис Санчес близок к переходу в «Интер»

Автор: Анатолий Акулов 0

Алексис Санчес

Чилийский полузащитник может переехать в Италию. В его приобретении заинтересован «Интер».

Сообщается, что условия трансфера футболиста уже согласованы. «Черно-синие» арендуют игрока с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

В настоящий момент миланцы обсуждают детали контракта с агентом Фернандо Фелисевичем. «Нерадзурри» во время аренды будут платить примерно 5 из 12 миллионов евро зарплаты Санчеса.

В прошлом сезоне чилиец провел 20 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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