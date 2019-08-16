Суперкубок Европы может пройти в Казани

Состоялась встреча президента Татарстана Рустам Минниханова с главой УЕФА Александром Чеферином. Одной из тем стало обсуждение возможного проведения в Казани Суперкубка Европы.

Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Встреча прошла в Стамбуле, где 14 августа состоялся матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси» (2:2, 5:4 пен.).

Отмечается, что Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка в 2022 или 2023 году. Конкуренцию столице Татарстана составят Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. В Казани уже есть две арены, которые подходят для проведения подобного матча. «Казань-Арена» имеет четыре звезды и Центральный стадион, у которого три звезды.

Напомним, последний крупный финал под эгидой УЕФА состоялся в Москве. 21 мая 2008 года в «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» 1:1 (6:5 по пенальти).

Фото: Global Look Press

Источник: Inkazan.ru