Флорентино Перес взял кредит для финансирования перехода Неймара в «Реал»

Бразильский нападающий Неймар по-прежнему может оказаться в чемпионате Испании. В борьбу за футболиста включился мадридский «Реал».

«Сливочные» по-прежнему намерены приобрести форварда «ПСЖ», на которого также претендует «Барселона». Президент «королевского» клуба надеется убедить Неймара переехать в Мадрид.

Для этой цели президент команды Флорентино Перес взял кредит в одном из финансовых учреждений. На вырученные средства глава клуба готов заплатить парижанам требуемую сумму за трансфер игрока.

Нехватка денег вызвана тем, что «Реалу» пока не удается договориться о продаже своих игроков на выгодных условиях. За Неймара клуб готов предложить 100–120 миллионов евро и одного-двух игроков в придачу.

В прошлом сезоне 27-летний бразилец провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es