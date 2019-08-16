Роман Зобнин подарил футболку пассажиру самолета Airbus A321, аварийно севшему на кукурузное поле

Вчера в Москве состоялся матч квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». После матча хавбек «красно-белых» подарил футболку пассажиру самолета, у которого во время полета отказали двигатели.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подарил свою футболку болельщику Артемию Полякову. Он был пассажиром рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».

Напомним, Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, однако почти сразу после взлета попал в стаю птиц. После столкновения из строя вышли оба двигателя.

Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение садиться на близлежащее кукурузное поле. После проведения эвакуации все 226 пассажиров рейса выжили.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат