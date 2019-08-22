«Барселона» не намерена продавать Ивана Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть клуб. Но испанцы против продажи игрока.

На этой неделе футболист привлек внимание «Ювентуса», но туринцам сине-гранатовые сразу же отказали.

Также сообщается, что «Барселону» покидать отказывается и сам хорват. Он планирует остаться в команде каталонцев.

Ранее Ракитич входил в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Однако поступившие предложения по игроку были отклонены испанцами.

Напомним, в прошлом сезоне Примеры полузащитник провел 34 матча, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca