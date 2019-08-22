Маурицио Сарри пропустит несколько игр «Ювентуса»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пропустит пару игр туринцев. На это у итальянца есть причины. 

Ранее появилась информация, что у специалиста обнаружили пневмонию. Из-за болезни он и не сможет присутствовать рядом с командой в матчах с «Пармой» и «Наполи».

Сейчас Сарри лучше. Он прошел несколько тестов, которые подтвердили положительную динамику его восстановления.

Напомним, в этом сезоне-2019/20 итальянец возглавил туринцев. Прошлый сезон Маурицио провел в «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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