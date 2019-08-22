26 августа объявят состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Автор: Дарья Григорьева 0

Стало известно, когда тренерский штаб объявит состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020. Национальная команда сыграет против Казахстана и Шотландии. 

«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора.

Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.», — заявил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Начало сбора назначено на 1 сентября. В полном составе команда под руководством Станислава Черчесова проведет первую тренировку уже 2 сентября, а 4-го она вылетит в Глазго.

Напомним, сборная России 6 сентября сыграет с Шотландией, 9 сентября — с Казахстаном.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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