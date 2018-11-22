«Фратрия»: «Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

Представители организации болельщиков «Спартака» «Фратрия» встретились с руководством клуба. Они обсудили с владельцем Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым состояние команды и ее будущее.

— По инициативе владельца «Спартака» Леонида Федуна между представителями «Фратрии» и руководством клуба состоялась встреча, предметом которой стало обсуждение текущего состояния и будущего команды. На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».

— В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим. Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована и ждем соответствующих решений от руководства клуба, — говорится в заявлении «Фратрии».

Отмечается, что на встрече также был представлен новый тренер красно-белых Олег Кононов.

После 14 туров «Спартак» идет 9-м в РПЛ, набрав 19 очков.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Фратрия