Главный тренер сборной Египта назвал причину, из-за которой Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле». Футболист перешел в английский клуб в 2017 году.

«Салах может покинуть «Ливерпуль» через сезон или два, если не будет выигрывать трофеи.

Юрген Клопп прекрасно это понимает. Поэтому они будут прикладывать максимум усилий, чтобы что-нибудь выиграть», – сказал Агирре.

«Ливерпуль» на данный момент с 30 очками занимает вторую сточку в турнирной таблице АПЛ.

В этом сезоне египтянин провел 12 игр, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Фото: GLobal Look Press

Источник: KingFut