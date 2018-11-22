Главный тренер сборной Египта назвал причину, из-за которой Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле». Футболист перешел в английский клуб в 2017 году.
«Салах может покинуть «Ливерпуль» через сезон или два, если не будет выигрывать трофеи.
Юрген Клопп прекрасно это понимает. Поэтому они будут прикладывать максимум усилий, чтобы что-нибудь выиграть», – сказал Агирре.
«Ливерпуль» на данный момент с 30 очками занимает вторую сточку в турнирной таблице АПЛ.
В этом сезоне египтянин провел 12 игр, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Фото: GLobal Look Press
Источник: KingFut