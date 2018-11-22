Главный тренер сборной Египта назвал причину, из-за которой Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»

Автор: Михаил Серебряков 0

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле». Футболист перешел в английский клуб в 2017 году.

«Салах может покинуть «Ливерпуль» через сезон или два, если не будет выигрывать трофеи.

Юрген Клопп прекрасно это понимает. Поэтому они будут прикладывать максимум усилий, чтобы что-нибудь выиграть», – сказал Агирре.

«Ливерпуль» на данный момент с 30 очками занимает вторую сточку в турнирной таблице АПЛ.

В этом сезоне египтянин провел 12 игр, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Фото: GLobal Look Press
Источник:  KingFut

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