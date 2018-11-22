БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»!

23 ноября — особенный день для всех охотников за скидками по всему миру. БК «Лига Ставок» не может оставить своих клиентов без подарков и объявляет о запуске акции, приуроченной к «Черной пятнице».

Компания вернет 30% суммы всех заключённых и рассчитанных 23 ноября 2018 года пари с коэффициентом 3,00 и выше в виде фрибета. Максимальная сумма фрибета по акции — 3000 рублей. Не оставайтесь в стороне и не упускайте выгоду в «Черную пятницу».

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте, а также у кассиров в букмекерских клубах «Лига Ставок» и по телефону 8-800-555-44-55.

Источник: Лига ставок

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