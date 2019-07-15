Премьер-лига. 1-й тур. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином»

В Москве «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Команда Юрия Семина упустила победу.

Премьер-лига. 1-й тур.

ЛОКОМОТИВ — РУБИН — 1:1 (0:0)

Москва. 14 июля.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер (Коломейцев, 62).

«Рубин»: Дюпин, В. Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец (Закиров, 70), Подберезкин (Степанов, 88), Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (67) 1:1 – Кварацхелия (77).

Предупреждения: Уремович (18), Ан. Миранчук (34), В. Денисов (82), Марков (90), Мурильо (90).

Незабитый пенальти: Ан. Миранчук (23).

12 (4) удары (в створ) 8 (6)

17 фолы 12

0 офсайды 2

3 угловые 5

46 % владения мячом 54

В первом тайме хозяева встречи не реализовали ряд моментов. В середине тайма «Локомотив» заработал пенальти, но Антон Миранчук не смог пробить Дюпина. Ранее полузащитник не попал в пустой угол ворот. Казанцы ответили контратакой, Могилевец ежва не реализовал момент. Во втором тайме «железнодорожники» забили гол. Алексей Миранчук успешно исполнил штрафной. Через 10 минут «Рубин» сравнял счет, гол забил Кварацхелия. Команды так и не выявили сильнейшего.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»