«Рома» готова предложить Гонсало Игуаину роль капитана

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, завершивший прошлый сезон на правах аренды в «Челси», интересует «Рому». Римляне попытаются его приобрести. 

Сообщается, «волки» всерьез задумываются над покупкой аргентинца и постараются его уговорить в переходе. Они даже готовы сделать форварда капитаном, если он окажется в их команде. Но есть вероятность, что подобный ход не понравится болельщикам «Ромы», так как обычно повязку на плече носили выходцы из Рима.

К тому же, по информации источника, усилия «волков» могут быть тщетными. Футболист не намерен принимать предложения от других клубов из Серии А.

Напомним, Игуаин первую половину прошедшего сезона провел в «Милане», вторую — в лондонской команде. За «синих» он отыграл 15 матчей и забил пять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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