Тоби Магуайр заявил руководству «Лестера», что намерен покинуть клуб

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Лестера» Харри Магуайр объявил главному тренеру Брендану Роджерсу и партнерам, что он хочет покинуть команду. Англичанин выступает за команду с 2017 года.

26-летний англичанин заявил об этом во время предсезонного турне клуба во Франции.

Ранее «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 70 миллионов фунтов и намерен выручить более 80 миллионов фунтов за Магуайра. На игрока также претендует и «Манчестер Сити».

Контракт Магуайра с клубом рассчитан до 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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