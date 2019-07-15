Тоби Магуайр заявил руководству «Лестера», что намерен покинуть клуб

Защитник «Лестера» Харри Магуайр объявил главному тренеру Брендану Роджерсу и партнерам, что он хочет покинуть команду. Англичанин выступает за команду с 2017 года.
26-летний англичанин заявил об этом во время предсезонного турне клуба во Франции.
Ранее «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 70 миллионов фунтов и намерен выручить более 80 миллионов фунтов за Магуайра. На игрока также претендует и «Манчестер Сити».
Контракт Магуайра с клубом рассчитан до 2023 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports