«Атлетико» хочет арендовать Мауро Икарди

«Атлетико» намерен включиться в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди. Миланцы хотят подыскать новую команду для 26-летнего форварда после подписания Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед».

Приоритетной трансферной целью «Атлетико» в линию атаки является Родриго из «Валенсии», однако мадридский клуб столкнулся с трудностями в осуществлении данного трансфера, поскольку по-прежнему не может договориться с «Миланом» о переходе хавбека Анхеля Корреа.

В связи с этим «Атлетико» рассматривает альтернативы, и аренда Икарди на один сезон – один из вариантов.

Ранее появилась информация, что «Интер» хочет продлить контракт с Икарди и отдать его в аренду.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena COPE

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»