УЕФА утвердил максимальные цены для гостевых болельщиков

УЕФА утвердил максимальные цены на билеты для болельщиков гостевых команд в еврокубках. Максимальная стоимость билета для фанатов в Лиге чемпионов составит 70 евро, в Лиге Европы – 45 евро.

Данные цены соответствует низшей ценовой категории билетов на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Нововведение дополняет действующее правило, согласно которому билеты для болельщиков гостевой команды не могут стоить дороже, чем билеты аналогичной категории для болельщиков домашней команды.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»