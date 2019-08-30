УЕФА утвердил максимальные цены для гостевых болельщиков

Автор: Владимир Шевелев 0

УЕФА

УЕФА утвердил максимальные цены на билеты для болельщиков гостевых команд в еврокубках. Максимальная стоимость билета для фанатов в Лиге чемпионов составит 70 евро, в Лиге Европы – 45 евро.

Данные цены соответствует низшей ценовой категории билетов на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Нововведение дополняет действующее правило, согласно которому билеты для болельщиков гостевой команды не могут стоить дороже, чем билеты аналогичной категории для болельщиков домашней команды.

Фото: Global Look Press
Источник: uefa.com

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

УЕФА может отменить отстранение Мурада Мусаева в еврокубках

Лига Чемпионов

Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Паулу Барбоза о Сулейманове: «Успешная игра с «Порту» может серьезно повлиять на карьеру Шапи»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 