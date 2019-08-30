«Ювентус» подписал форварда из Северной Кореи

Нападающий «Кальяри» Хан Кван Сон продолжит карьеру в «Ювентусе». Туринский клуб согласовал трансфер 20-летнего форварда за пять миллионов евро.

Северокорейский футболист уже прибыл в Турин. Ожидается, что первое время он будет тренироваться с основной командой, а играть за молодежку. При этом периодически он будет привлекаться и к матчам основы.

Хан Кван Сон выступает в Италии с 2017 года. Он стал первым игроком из Северной Кореи, забившим в Серии А.

Минувший сезон он провел в аренде в «Перудже» в Серии В. В 20 матчах чемпионата форвард отметился 4 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»