Московский «Спартак» готов купить опорника «Славии» Крала за 7 млн евро

По информации источника «Спартак» активно ищет игрока на позицию опорного полузащитника. Такая необходимость появилась после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриана Тамеза.

Одним из основных кандидатов стал полузащитник сборной Чехии и пражской «Славии» Алекс Крал. «Спартак» заинтересован в трансфере 21-летнего универсала, который может сыграть и на позиции центрального защитника.

Красно-белые уже направили «Славии» предложение в размере 7 млн евро (3 из них предусмотрены в качестве бонусов). Чешкий клуб может не продать игрока в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Помимо Крала, одним из кандидатов на закрытие вакантной позиции остается полузащитник «Страсбура» Ибраима Сиссоко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Betting Insider

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»