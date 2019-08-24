Премьер-лига. 7-й тур. «Тамбов» проиграл «Динамо»

Московское «Динамо» отправилось в гости к «Тамбову». Хозяева не смогли одержать победу.

Премьер-лига. 7-й тур

ТАМБОВ — ДИНАМО — 0:2 (0:1)

Саранск. 24 августа.

Стадион: «Мордовия Арена». 4537 зрителей.

Судья: Игорь Панин (Дмитров).

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Тетрашвили, Карасев, Маркелов (Костюков, 46), Килин (Мамтов, 77), Чуперка, Аппаев (Бенито, 46).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Нойштедтер, Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 72), Филипп (75, Панченко).

Голы: 0:1 — Филипп (41), 0:2 — Панченко (80).

Предупреждения: Ойеволе (25), Каборе (43), Гогуа (57).

12 (4) удары (в створ) 14 (4)

10 фолы 14

4 угловые 0

0 офсайды 0

52 % владения мячом 48

Счет был открыт только в конце первого тайма. Филипп мощно и неожиданно пробил под перекладину, пробил так, что у голкипера не было шансов. Второй счет так же был открыт в конце тайма, только уже второго. Грулев воспользовался ошибкой вратаря «Тамбова». Ворота остались пустыми, но Грулев предпочел отдать пас Панченко, который прошел мимо защитника и голкипера и спокойно забил второй гол в матче. Таким образом, «Динамо» одержало вторую победу в сезоне и с 8 очками покинуло зоны стыковых матчей.

Фото: твиттер ФК «Тамбов»

Источник: Еженедельник «Футбол»