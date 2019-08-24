Премьер-лига. 7-й тур. «Уфа» обыграла дома «Зенит»

В рамках 7-го тура РПЛ «Уфа» принимала лидера чемпионата «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.
Премьер-лига. 7-й тур
УФА — ЗЕНИТ — 1:0 (0:0)
Уфа. 24 августа.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилл, 66), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 63), Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Дзюба, Азмун.
Гол: 1:0 — Фомин (79).
Предупреждения: Оздоев (35), Ерохин, (47), Фомин (52), Карп (53), Беленов (76), Иванович (87), Ракицкий (90).
7 (5) удары (в створ) 13 (5)
18 фолы 10
4 офсайды 1
4 угловые 12
36 % владения мячом 64
«Зенит» подходил к матчу в качестве фаворита. Но в первом же тайме «Уфа» показала, что не собирается уступать гостям. Команды обменялись опасными моментами, на чем первая половина встречи и завершилась. После перерыва отличиться удалось хозяевам: Бизяк отдал результативный пас на Фомина, забегающего в штрафную. Игрок протащил мяч вперед и отправил его в ворота, не оставив шансов Луневу спасти «сине-бело-голубых». «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, а «Уфа» с сезона-2016/17 впервые не проиграла петербуржцам.
Фото: Официальный Twitter ФК «Зенит»
Источник: Еженедельник «Футбол»