Премьер-лига. 7-й тур. «Уфа» обыграла дома «Зенит»

В рамках 7-го тура РПЛ «Уфа» принимала лидера чемпионата «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

Премьер-лига. 7-й тур

УФА — ЗЕНИТ — 1:0 (0:0)

Уфа. 24 августа.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилл, 66), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 63), Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Дзюба, Азмун.

Гол: 1:0 — Фомин (79).

Предупреждения: Оздоев (35), Ерохин, (47), Фомин (52), Карп (53), Беленов (76), Иванович (87), Ракицкий (90).

7 (5) удары (в створ) 13 (5)

18 фолы 10

4 офсайды 1

4 угловые 12

36 % владения мячом 64

«Зенит» подходил к матчу в качестве фаворита. Но в первом же тайме «Уфа» показала, что не собирается уступать гостям. Команды обменялись опасными моментами, на чем первая половина встречи и завершилась. После перерыва отличиться удалось хозяевам: Бизяк отдал результативный пас на Фомина, забегающего в штрафную. Игрок протащил мяч вперед и отправил его в ворота, не оставив шансов Луневу спасти «сине-бело-голубых». «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, а «Уфа» с сезона-2016/17 впервые не проиграла петербуржцам.

Фото: Официальный Twitter ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»