«Реал» собирается приобрести Уго Льориса летом

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может сменить команду. В игроке заинтересован топ-клуб Ла Лиги.

Главы мадридского «Реала» попробуют купить французского вратаря будущим летом. Еще в феврале сообщалось, что «сливочные» собираются пригласить Льориса в свою команду. Однако сообщается, что 30-летний футболист покинет «шпор» только в одном случае — если лондонцы не займут первого или второго места по итогам текущего сезона в АПЛ.

В текущем сезоне Премьер-лиги Уго сыграл в 15 матчах. В этих встречах он пропустил 14 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror