Марсель Шмельцер: «То, как мы играли в футбол — наглость, наш тренер — самый несчастный человек»

Автор: Дмитрий Темников 0

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер обвинил всю команду в поражении от «Вердера» (1:2). Также футболист посочувствовал главному тренеру «шмелей» Петеру Бошу.    

«Нам не говорить надо, а вкалывать. Просто раздражает, как мы сыграли на своем поле. Это абсолютная наглость то, как мы играли в футбол. Наш тренер – самый несчастный человек. Вина лежит исключительно на футболистах», – сказал Шмельцер.

Напомним, сейчас «Боруссия» идет на 7-й позиции в Бундеслиге с 22 очками в активе. Отставание от лидирующей в чемпионате «Баварии» составляет 13 баллов.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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