Премьер-лига. 20-й тур. «Краснодар» на выезде оказался сильнее «Амкара»

Встреча состоялась на стадионе «Звезда» в Перми. Гости одержали победу со счетом 3:1.
Амкар — Краснодар – 1:3 (0:2)
Пермь. 10 декабря.
Стадион: «Звезда». 6 366 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев (Прокофьев, 70), Занев, Конде, Комолов, Костюков (Форбс, 55), Огуде, Эззатоллахи (Гол, 55), Бодул.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев, 90), Каборе, Классон, Игнатьев.
Голы: 0:1 – Грицаенко (13), 0:2 – Игнатьев (32), 0:3 – Классон (46), 1:3 — Форбс (57).
Предупреждения: Бодул (59), Мартынович (72).
13 (8) удары (в створ) 3 (3)
13 фолы 10
11 угловые 1
0 офсайды 1
52 % владения мячом 48
Первый гол был забит на 13-й минуте: точным выстрелом отличился Алексей Грицаенко. Спустя 20 минут Иван Игнатьев в результате классной многоходовки воплотил второй удар по воротам Нигматуллина в гол. В начале второго тайма Виктор Классон довел счет до разгромного. Хозяева сумели избежать позора благодаря вышедшему на замену Форбсу, который установил окончательный счет — 3:1 в пользу гостей.
«Краснодар» набрал 36 очков и вышел на третье место, обойдя ЦСКА и «Спартак» и сравнявшись с «Зенитом». «Амкар» с 21 очком занимает 13-е место.
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Твиттер ФК «Амкар»