Премьер-лига. 20-й тур. «Краснодар» на выезде оказался сильнее «Амкара»

Встреча состоялась на стадионе «Звезда» в Перми. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Амкар — Краснодар – 1:3 (0:2)

Пермь. 10 декабря.

Стадион: «Звезда». 6 366 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев (Прокофьев, 70), Занев, Конде, Комолов, Костюков (Форбс, 55), Огуде, Эззатоллахи (Гол, 55), Бодул.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев, 90), Каборе, Классон, Игнатьев.

Голы: 0:1 – Грицаенко (13), 0:2 – Игнатьев (32), 0:3 – Классон (46), 1:3 — Форбс (57).

Предупреждения: Бодул (59), Мартынович (72).

13 (8) удары (в створ) 3 (3)

13 фолы 10

11 угловые 1

0 офсайды 1

52 % владения мячом 48

Первый гол был забит на 13-й минуте: точным выстрелом отличился Алексей Грицаенко. Спустя 20 минут Иван Игнатьев в результате классной многоходовки воплотил второй удар по воротам Нигматуллина в гол. В начале второго тайма Виктор Классон довел счет до разгромного. Хозяева сумели избежать позора благодаря вышедшему на замену Форбсу, который установил окончательный счет — 3:1 в пользу гостей.

«Краснодар» набрал 36 очков и вышел на третье место, обойдя ЦСКА и «Спартак» и сравнявшись с «Зенитом». «Амкар» с 21 очком занимает 13-е место.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Твиттер ФК «Амкар»