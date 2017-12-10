«Манчестер Юнайтед» может приобрести игрока «Лацио» за 108 млн евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить команду. Футболист заинтересовал один из английских грандов. 

По сообщениям СМИ, руководство «МЮ» готово заплатить за серба около 95 млн фунтов (108 млн евро). Как известно, летом «орлы» отказали нескольким клубам в предложении приобрести 22-летнего хавбека.

Милинкович-Савич перешел в римскую команду два года назад за 16 млн евро. По некоторым данным, в покупке футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press
Источник: Express

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