«Реал» готов продать Гарета Бэйла за 80 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

«Реал» готов выслушать предложения о трансфере полузащитника Гарета Бэйла. При этом «сливочные» желают получить не менее чем за 80 млн евро.

Однако ни один клуб не обратился к мадридцам с запросом о переходе игрока, сообщает ESPN со ссылкой на источники в клубе. Валлиец намерен остаться в Мадриде.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывал на Бэйла в конце прошлого сезона, однако игрок не собирается покидать команду, так как чувствует поддержку президента клуба Флорентино Переса.

Ситуацию осложняет то, что у Бэйла один из самых высоких окладов в «Реале» – 17 млн евро в год, а его контракт действует еще три сезона.

В минувшем сезоне Гарет Бэйл сыграл в 29 играх Ла Лиги, забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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