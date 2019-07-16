Киран Триппьер вылетел в Испанию для оформления перехода в «Атлетико»

Крайний защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико». Лондонский клуб разрешил 28-летнему игроку отправиться в Испанию, чтобы провести переговоры с мадридцами и пройти медосмотр.

В среду «шпоры» вылетают в Сингапур на предсезонное турне, но Триппьер не примет в нем участия. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Киран Триппьер провел за «Тоттенхэм» 27 матчей в АПЛ, забил один гол и четырежды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»