Киран Триппьер вылетел в Испанию для оформления перехода в «Атлетико»

Автор: Владимир Шевелев 0

Крайний защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико». Лондонский клуб разрешил 28-летнему игроку отправиться в Испанию, чтобы провести переговоры с мадридцами и пройти медосмотр.

В среду «шпоры» вылетают в Сингапур на предсезонное турне, но Триппьер не примет в нем участия. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Киран Триппьер провел за «Тоттенхэм» 27 матчей в АПЛ, забил один гол и четырежды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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