Квартирный вопрос. «Интер» и «Милан» раздумывают над тем, чтобы покинуть «Сан-Сиро»

В мире насчитывается тысячи арен. Какие-то поражают яркими архитектурными ходами, как, например, «Птичье гнездо» в Пекине. А в некоторых мы ценим прежде всего приверженность традициям и истории. Миланский стадион «Сан-Сиро» — один из таких. Самобытный, брутальный, его делят между собой сразу два итальянских топ-клуба «Милан» и «Интер». Слухи о его возможном сносе вызвали ожесточенные споры среди болельщиков и специалистов. Еженедельник «Футбол» попытался выяснить, что ожидает один из символов Серии А.

С чего все началось

Новость о том, что стадиону, по своей многолетней истории ничем не уступающему «Уэмбли» или «Сантьяго Бернабеу», грозит демонтаж — всколыхнула болельщиков по всей Италии. Всерьез о сносе знаменитой арены начали говорить в конце июня. Сообщалось, что «Интер» и «Милан» договорились о строительстве нового стадиона, открыть который планируется к началу сезона-2022/23. Причем отмечалось, что на сносе настояли именно владельцы «россонери». Руководство «Интера» предлагало обсудить вариант с частичной реконструкцией старой арены, но соседи ответили отказом. Основным фактором стала падающая доходность стадиона, а также устаревшие конструкторские решения, влияющие на снижение посещаемости арены. Стоимость работ оценили примерно в 700 миллионов евро. Правда, вопрос о будущем культового «Сан-Сиро» пока не обсуждался с городским советом, а в данном случае все будет зависеть именно от него.

Дело в том, что знаменитый восьмидесятитысячник находится в муниципальной собственности. В свою очередь, миланская мэрия настроена решительно против сноса арены. Причины кроются в статусе стадиона. Он стал местом проведения не только одного из самых ярких итальянских дерби, но и решающих матчей международных турниров: чемпионаты мира в 1934 и 1990 гг, финал Лиги чемпионов-2000/01. Против потери исторического наследия выступил, в частности, миланский мэр Джузеппе Сала. В марте, когда разговоры о будущем «Сан-Сиро» были на уровне слухов, он заявил: «Мы не можем потерять право собственности на стадион. Честно говоря, не знаю, каким в итоге будет решение, но я жду предложений от клубов». Ситуация с будущим культового стадиона обострилась с приближением выборов страны-хозяйки зимней Олимпиады 2026 года.

В конце июня в Швейцарию приехала большая делегация из Италии, ведь одним из кандидатов на проведение масштабных соревнований выступила совместная заявка Милана и Кортины д’Ампеццо. На заседании присутствовали многие видные чиновники из мира спорта и политики. В Лозанну прилетели президент «Милана» Паоло Скарони и председатель совета директоров «Интера» Алессандро Антонелли. Именно они сделали шокировавшее многих заявление. «Мы намерены вместе построить новый стадион, недалеко от старого «Сан-Сиро», в том же районе города. Старая арена будет снесена, а на ее месте появятся новые здания», – сказал тогда Скарони. Его слова подтвердил и Антонелли: «Да, мы работаем над проектом вместе». В итоге совместная итальянская заявка победила, а шансы Милана провести открытие соревнований существенно возросли. Вот только на каком стадионе оно произойдет – пока неизвестно.

Кто выступил за снос?

Как уже стало очевидно, инициатором сноса стадиона выступает «Милан», а именно президент клуба — Паоло Скарони. Хотя формально информация о демонтаже стадиона появилась в марте, меморандум о партнерстве в этом вопросе был подписан еще в конце прошлого года. Тогда в ноябре руководство «россонери» и «нерадзурри» договорились о сотрудничестве, чтобы выработать дальнейшие действия по поводу возможных вариантов будущего «Сан-Сиро». А спустя несколько дней было объявлено о ликвидации арены. «Я буду скучать по домашнему стадиону, но больше всего мне не хватает побеждающего «Милана». Моя задача — дать команде самый красивый стадион в мире, а это станет возможным только в том случае, если мы будем строить его с нуля. Реконструкция невозможна по объективным причинам: нельзя проводить работы, когда на поле каждые три дня проходят матчи, а переезд из города на три года кажется мне неприемлемым», — заявил тогда Скарони.

Главным фактором президент называет устаревшую инфраструктуру стадиона, что сказывается на окупаемости. «Наш доход остался таким же, каким он был в 2003 году, в то время как «Реал» и «Манчестер Юнайтед» приближаются к отметке в 1 миллиард евро. Только увеличив его, мы сможем купить футболистов, выйти в Лигу чемпионов и, возможно, даже снова победить в ней. Поэтому нам необходимо отправиться в это путешествие, вооружившись новой и эффективной инфраструктурой», — сказал руководитель «Милана».

Предложение поддержал Дженнаро Гаттузо, на тот момент действующий главный тренер «красно-черных». Специалист отметил, что именно домашняя арена не позволяет клубу прогрессировать. «Сан-Сиро» в наших сердцах. Проходя мимо него, ты чувствуешь воспоминания и эмоции, которые он вызывает. Он навсегда останется великим, однако я соглашусь с решением клуба ради того, чтобы мы имели возможность соревноваться на равных с другими командами», — сказал Гаттузо.

С ними согласен и бывший вратарь «россонери» Марко Амелия, выступавший за команду с 2010 по 2014 года. Известный в прошлом голкипер считает, что строительство новой арены скажется на развитии не только «Милана», но и «Интера». «Когда я читал новости, думал обо всех играх, которые я провёл на «Сан-Сиро». Однако мне кажется, иногда необходимо заглянуть в будущее, чтобы расти дальше. Это позволит «Милану» и «Интеру» снова вернуться на высокий уровень», — отметил он.

А кто против?

Совершенно иначе на эту ситуацию смотрит мэрия города в лице градоначальника Милана Джузеппе Сала. Он неоднократно критиковал решение руководства обоих клубов за неуважение к футбольным традициям города. За свою почти столетнюю историю «Сан-Сиро» стал таким же символом, как и величественный Собор Рождества Девы Марии. По его мнению, если уж стадион морально устарел, то его должны частично реконструировать, но не подвергать полной ликвидации. Сала подчеркнул, что не видит иного выхода из сложившейся ситуации. «Сан-Сиро» принадлежит городу. В нашей заявке мы гарантировали, что в 2026 году стадион будет работать как обычно. После 2026-го, если к тому времени новая арена будет готова, мы определимся с его будущим, но сейчас мы уверены, что проведем на «Сан-Сиро» церемонию открытия Олимпиады. Да, я выслушаю предложения клубов, но, повторю, стадион принадлежит городским властям, и мы намерены сохранить арену до 2026 года», – cказал мэр после победы Милана в борьбе за право проведения зимней Олимпиады-2026.

Местные активисты вслед за мэром города также категорически выступили против разрушения старой достопримечательности. Представитель одной из политических партий Пьетро Татарелла высказался за проведение референдума по этому вопросу. Он выразил уверенность в том, что его предложение сможет собрать необходимые 15 тысяч подписей за сохранение «одного из главных символов города». Многие итальянские политики солидарны с ним, считая, что «Сан-Сиро» — гордость Италии и одно из самых узнаваемых мест в Милане. В целом эта инициатива выглядит вполне реалистичной. Как показывают последние опросы, жители Милана также в большинстве своем не хотели бы расставаться с легендарной ареной.

Альтернативное использование стадиона предложил бывший президент «россонери» Адриано Галлиани. По его мнению, снос арены будет слишком поспешным и не дальновидным решением со стороны городских властей. В будущем стадион сможет принести пользу командам даже в том случае, если не будет использоваться по прямому назначению. «Признаюсь, что весьма болезненно воспринял идею снести «Сан-Сиро» или просто оставить его пустовать. Но его можно использовать не только как футбольную арену. Говорю это как «миланист» и как житель города», — отметил он.

Но одно из самых ярких сравнений миланскому стадиону дал бывший защитник «красно-черных» Джузеппе Панкаро. Экс-игрок призывает сохранить городское достояние, хотя и не против строительства нового стадиона для «россонери». «Я поддерживаю идею со стадионом, принадлежащим клубу, это выведет его на один уровень с европейскими топ-коллективами. Это экономическая и спортивная необходимость. Но «Сан-Сиро» — это Ла Скала футбола. Его нужно сохранить как памятник для будущих поколений и болельщиков всего мира».

Что будет дальше?

Выбор страны проведения зимней Олимпиады-2026 года серьезно повлиял на амбициозные планы руководства клубов. «Милан» и «Интер» нуждаются в новой арене, чтобы выйти на уровень топ-клубов Европы. Команды до сих пор платят аренду миланской мэрии, поэтому переезд на новый стадион – это возможность почувствовать себя более уверенно и в финансовом плане. Если бы стадион не принадлежал городским властям, как знать, возможно в скором времени мы потеряли бы один из главных символов Милана. Как минимум, в ближайшие семь лет сноса арены точно не будет. В этом уже лично успел заверить мэр Джузеппе Сала. Да и после его высказываний, президент «россонери» Паоло Скарони заметно смягчил тон, отметив: «Я никогда не говорил о возможности сноса старого «Сан-Сиро». Этот вопрос не имеет к нам отношения, поскольку арена принадлежит городским властям».

Изначально, еще в марте предполагался проект, согласно которому старая арена будет снесена. В этом же районе, недалеко от нынешнего «Сан-Сиро», клубы договорились построить новый стадион вместимостью 60 тысяч. Проект был оценен в 600 миллионов евро. Новую арену оборудуют раздвижной крышей, сменным фасадом и передвижным полем. Кроме непосредственно стадиона, в комплексном плане предусмотрен концертный зал на 5 тысяч мест и торгово-развлекательный центр. После согласования дальнейших действий директора «Милана» и «Интера» Иван Газидис и Алессандро Антонелли полетели в США, где провели переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs и изучили американские спортивные сооружения. В итоге выбор пал на «MetLife Stadium» в штате Нью-Джерси, на котором выступают команды по американскому футболу «Нью-Йорк Джайнтс» и «Нью-Йорк Джетс».

Однако, после озвучивания принципиальной позиции миланской мэрии, не стоит ожидать вероятного сноса домашней арены вплоть до 2026 года. Ведь для мэра решение о демонтаже сильно скажется на его имидже. Сохранение спортивного памятника поддерживают и большинство горожан. В Италии бережно относятся к традициям. А снос уникального в своем роде стадиона, сочетающего в себе разные архитектурные направления, станет пощечиной для многих поклонников футбола и не только. Как вариант, мэрией города неоднократно предлагалась частичная реконструкция арены. Но дело в том, что даже незначительная перестройка обойдется миланским командам в значительную сумму. С финансовой точки зрения выгоднее будет переехать на более современный стадион, сохранив под дальнейшее использование старый.

Недавно на официальном сайте «Милана» появился детальный концепт-план развития района. Документация, представленная клубами, состоит из подробного технического и инженерного анализа. Вокруг нового стадиона предполагается создать рабочие места для более 3500 человек. Также планируется привлечь частные инвестиции в размере 1,2 миллиарда евро. Миланские команды получат приоритетное право пользования землей на 90 лет. Эта возможность будет получена посредством открытого тендера, за который клубы, как промоутеры, сохранят за собой право на соответствие. После одобрения городского муниципалитета будет представлен архитектурный план близлежащих территорий вокруг новой арены. Помимо этого, команды планируют провести диалог с местным населением, чтобы учесть потребности горожан при разработке строительных работ.

Фото: Global Look Press

Текст: Анатолий Акулов