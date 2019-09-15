«Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за полтора года

Автор: Анатолий Акулов 0

Туринский клуб оступился в матче чемпионата Италии против «Фиорентины». Матч 3-го тура Серии А завершился безголевой ничьей.

Таким образом, «бьянконери» уступили лидерство в Серии А впервые за 560 дней. Последний раз их не было на первом месте в турнирной таблице 3 марта 2018 года, когда лидировал «Наполи».

Однако, позапрошлый итальянский чемпионат все равно выиграл «Ювентус». В текущем розыгрыше на первой строчке расположился «Интер». В активе «нерадзурри» 9 баллов после 3 матчей.

Туринцы с 7-ю очками занимают 2-е место вслед за командой Антонио Конте. В проведенных встречах «Юве» забил 5 голов и пропустил 3 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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