Леонид Слуцкий: «Занят футболом 23 часа и 55 минут, оставшиеся 5 минут – для инстаграма»

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер «Витесса» рассказал о своей странице в инстаграме. Ее ведению 48-летний специалист уделяет всего 5 минут в день.

Напомним, недавно Слуцкий опубликовал фото в образе клоуна Пеннивайза из фильма «Оно. Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать.

«Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьезный тренер или клоун? Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут – для инстаграма», – смеясь ответил он.

В текущем сезоне чемпионата Голландии команда Леонида Слуцкого занимает 3-е место. После 6 матчей в активе «Витесса» 11 набранных очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbalprimeur.nl

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