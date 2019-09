Непризнанные герои. Сборная Косово рвется на первый в своей истории чемпионат Европы

Отборочный раунд к Евро-2020 близится к завершению. Большинство фаворитов уже гарантировали себе попадание на главный европейский турнир. Однако, в некоторых группах судьба заветных путевок еще остается неразрешенной. Так, в группе А настоящую сенсацию творит сборная Косово. Еще недавно считавшиеся футбольными карликами, косовары имеют все шансы опередить Чехию и обеспечить себе выход в финальную часть континентального первенства.

Феерия в Саутгемптоне

Мало кто из пришедших поддержать сборную Англии на стадионе «Сэнт-Мэррис» в Саутгемптоне ожидал увидеть такое сопротивление со стороны явно уступающей в классе команды Косово. Однако, уже на первой минуте встречи 32 тысячи болельщиков были ошарашены грубой ошибкой защитника «трех львов» Майкла Кина.

То, с какой самоотдачей вышли на поле косовары, заставило команду Гарета Саутгейта заметно понервничать в начале встречи. Тем не менее, еще до перерыва «белые» обеспечили себе победу, забив 5 голов. Но даже после такого нокдауна, футболисты Косово не стушевались и после перерыва сумели забить еще дважды в ворота Пикфорда.

Смелоcти «скромной» сборной аплодировали даже английские поклонники, а маленький гостевой сектор порой перекрикивал фанатский. Да, косовары после игры в Саутгемптоне опустились на третью строчку в группе А, имея в своем активе 8 очков. Но с другой стороны, до идущей второй Чехии рукой подать – всего один балл. А ведь еще недавно все было совсем иначе…

Отбор к ЧМ-2018 и Лига Наций

Свои первые официальные матчи команда из маленького приграничного с Сербией государства провела в квалификации к российскому Чемпионату мира. Причем, первая игра с Финляндией (1:1) внушала довольно оптимистические ожидания от предстоящего группового этапа.

Однако, далее для косоваров все пошло совсем по другому сценарию. Бесславные девять подряд поражений c общей разницей забитых и пропущенных мячей 3-24! Как результат, отставка с поста главного тренера этнического албанца Мухарема Сахити.

Следующий официальный турнир косовские футболисты провели уже под руководством действующего наставника – харизматичного швейцарца Бернара Шалланда. Косовары без особых проблем разобрались с соперниками на групповой стадии Лиги Наций.

Отметим, что противостояли сборной Косово отнюдь не самые слабые команды. Азербайджан, Мальта и Фарерские острова были на порядок опытнее недавно образованной команды. В итоге, уверенная разница мячей 15-2 позволила балканской сборной финишировать первыми.

Главная звезда

Имея в составе игроков «Лацио» (Валон Бериша) и даже «Манчестер Сити» (Берсант Целина), лидером этой сборной по праву можно считать главного тренера. Его эмоциональность, местами даже вспыльчивость давали необходимую заряженность и футболистам на поле.

В нужный момент Шалланд может продемонстрировать целые театральные номера. Стоит поcмотреть хотя бы одну из пресс-конференций 68-летнего специалиста, и представляешь себя где-нибудь в ложе «Ковент-Гардена».

