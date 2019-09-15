Непризнанные герои. Сборная Косово рвется на первый в своей истории чемпионат Европы

Отборочный раунд к Евро-2020 близится к завершению. Большинство фаворитов уже гарантировали себе попадание на главный европейский турнир. Однако, в некоторых группах судьба заветных путевок еще остается неразрешенной. Так, в группе А настоящую сенсацию творит сборная Косово. Еще недавно считавшиеся футбольными карликами, косовары имеют все шансы опередить Чехию и обеспечить себе выход в финальную часть континентального первенства.

Феерия в Саутгемптоне

Мало кто из пришедших поддержать сборную Англии на стадионе «Сэнт-Мэррис» в Саутгемптоне ожидал увидеть такое сопротивление со стороны явно уступающей в классе команды Косово. Однако, уже на первой минуте встречи 32 тысячи болельщиков были ошарашены грубой ошибкой защитника «трех львов» Майкла Кина.

То, с какой самоотдачей вышли на поле косовары, заставило команду Гарета Саутгейта заметно понервничать в начале встречи. Тем не менее, еще до перерыва «белые» обеспечили себе победу, забив 5 голов. Но даже после такого нокдауна, футболисты Косово не стушевались и после перерыва сумели забить еще дважды в ворота Пикфорда.

Смелоcти «скромной» сборной аплодировали даже английские поклонники, а маленький гостевой сектор порой перекрикивал фанатский. Да, косовары после игры в Саутгемптоне опустились на третью строчку в группе А, имея в своем активе 8 очков. Но с другой стороны, до идущей второй Чехии рукой подать – всего один балл. А ведь еще недавно все было совсем иначе…

This will brighten up your day! Commentators in Kosovo celebrate their historic opening goal against England and show amazing passion! Amazing scenes! #ENGKOS #Kosovo pic.twitter.com/DH2Kd7vCuP — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 10, 2019

Отбор к ЧМ-2018 и Лига Наций

Свои первые официальные матчи команда из маленького приграничного с Сербией государства провела в квалификации к российскому Чемпионату мира. Причем, первая игра с Финляндией (1:1) внушала довольно оптимистические ожидания от предстоящего группового этапа.

Однако, далее для косоваров все пошло совсем по другому сценарию. Бесславные девять подряд поражений c общей разницей забитых и пропущенных мячей 3-24! Как результат, отставка с поста главного тренера этнического албанца Мухарема Сахити.

Следующий официальный турнир косовские футболисты провели уже под руководством действующего наставника – харизматичного швейцарца Бернара Шалланда. Косовары без особых проблем разобрались с соперниками на групповой стадии Лиги Наций.

Отметим, что противостояли сборной Косово отнюдь не самые слабые команды. Азербайджан, Мальта и Фарерские острова были на порядок опытнее недавно образованной команды. В итоге, уверенная разница мячей 15-2 позволила балканской сборной финишировать первыми.

Главная звезда

Имея в составе игроков «Лацио» (Валон Бериша) и даже «Манчестер Сити» (Берсант Целина), лидером этой сборной по праву можно считать главного тренера. Его эмоциональность, местами даже вспыльчивость давали необходимую заряженность и футболистам на поле.

В нужный момент Шалланд может продемонстрировать целые театральные номера. Стоит поcмотреть хотя бы одну из пресс-конференций 68-летнего специалиста, и представляешь себя где-нибудь в ложе «Ковент-Гардена».

If the #Kosovo team are anything like it's manager we're in for an intense game tonight! Listen to how he described his style over the weekend. 🔥 #ENGKOS #England #EURO2020 pic.twitter.com/0GpG891w1j — Tom Whitton 📸 (@TomWhittonUK) September 10, 2019

Самую банальную фразу швейцарец может преобразить в настоящее представление с неизвестным финалом. Так, на одной из послематчевых встреч с журналистами Шалланд довольно оригинально объяснил, что из себя представляет «сумасшедший» прессинг. Здесь важны не сами слова (а их там было не более десятка), а бешеная жестикуляция специалиста.

На лице Бернара были все краски ярости и гнева. А за счет размахивания кулаками, порой складывалось впечатление, что его буквально разорвет на части. Сам же принцип давления на соперника, по cловам тренера, сводился к незамысловатой фразе «вперед, вперед, вперед, назад».

«Скандинавский» уклон

Не секрет, что после так называемой югославской резни на Балканах царил полный хаос. Некогда единое государство распалось на множество независимых территорий. Причем, границы некоторых из них до сих пор остро оспариваются в международном сообществе.

Так произошло и с Сербией с приграничным Косово. В 2008 году регион объявил о своей независимости и попросил ФИФА принять новоявленную страну в свои ряды. Первая попытка закончилась неудачей, впрочем как и следующие. Лишь 8 лет спустя за сборной закрепился официальный статус.

Если взглянуть на состав команды, то непосредственно косоваров в нем окажется не так много. Куда больше там эмигрантов из Северной Европы (Норвегия и Швеция). Что впрочем совсем неудивительно, ведь после балканского конфликта многие семьи были вынуждены бежать от ужасов кровавой войны в поисках лучшей жизни.

Ярким примером здесь служит семья одного из лидеров сборной – хавбека «Лацио» Валона Бериши. Мальчик родился в шведском Мальме, однако в скором времени вместе с родственниками перебрался в соседнюю Норвегию. В итоге он успел даже выступить за юношескую сборную, и лишь затем был заигран за Косово.

Похожая история и у другой звезды команды – полузащитника чемпиона Англии «Манчестер Сити». Как и Бериша, 23-летний хавбек с детства проживал в Норвегии, но с провозглашением независимости Косово от Сербии, отправился на Балканы. Из-за травмы не сыграл со сборной Англии еще один уроженец Скандинавии – Арбер Зенели, выросший в Швеции.

Непростой статус

Косовскую сборную до сих пор не признали десятки государств мира (в том числе и Россия). Именно из-за сложившихся разногласий команду с трудом допустили до отборочного раунда к ЧМ-2018. Еще более удивительный случай произошел в матче с Украиной в той самой квалификации.

Косовары играли в одной группе с командой Андрея Шевченко. Однако, в силу отсутствия дипломатических связей между странами, попросту не могли приехать в Киев на очередной матч. В итоге, встречу пришлось проводить в соседней Польше.

А тренер сборной Черногории – серб Любиша Тумбакович – и вовсе отказался выводить футболистов на матч с игроками непризнанного государства. 67-летнего специалиста тогда уволили. Тем не менее, его поддержали два этнических серба – Мирко Иванич и Филип Стойкович.

Несмотря на все трудности, косоварам, похоже вообще плевать, что о них думают другие. Под руководством Бернара Шалланда команда преобразилась из европейского карлика в твердого середняка и может сотворить одну из главных сенсаций квалификации Евро-2020 – назло всем попасть на главный континентальный турнир четырехлетия.

«Я просто надеюсь, что все не обернется кошмаром. Наши игроки не могут быть суперзвездами, но все готовы играть за эту команду и бороться за нее». Слова швейцарского тренера перед игрой с Англией вполне могут стать девизом Косово в этой квалификации.

Фото: Twitter

Текст: Анатолий Акулов